Mansur Yavaş, cezaevindeki Muhittin Böcek'i ziyaret etti

ANTALYA'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Dağdan inenleri sokağa salıp affedeceğiz, derken belediye başkanlarımızı, sabıkası olmayan, milletin iradesiyle ‘hizmet edin’ diye seçtiği belediye başkanlarını tutuklu tutmayı izah edemezsiniz. Ne ailesine ne seçmenlere. O nedenle seçmen iradesine saygı gösterip tahliye edilmeli" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Büşra Özdemir ile Antalya Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne geldi. Beraberindekilerle saat 12.10'da yerleşkeye giriş yapan Yavaş, 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Böcek ile görüştü. Yaklaşık 1 saat sonra yerleşkeden çıkan Yavaş, burada Böcek’in kardeşi, yengeleri ve yeğenleriyle görüştü. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Yavaş, belediye başkanlarının 4483 sayılı kanuna göre müfettişler tarafından inceleme ve savcılığa suç duyurusu sonrası soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

Belediye başkanları ile ilgili soruşturmalarda ifade üzerine araştırma yapılmadan savcılığın devreye girmesiyle, başkanların, memurların denetiminin yapıldığı kanunun ortadan kaldırıldığını savunan Yavaş, “Bir iddia eden var, bir de doğru olmadığını söyleyen. İkisinden hangisinin doğru olduğuna nereden inanıyorsunuz. Belediye başkanlarımızın hepsi pırı pırıl, birçoğu karakol, adliye yüzü görmemiş insanlar. Bir tanesi ihale mafyası olarak adlandırılan, ihalelerin yüzde 80’ini AK Parti’li belediyeler ve kamu kurumlarından alan, cüzi kısmı da daha öncedeki dönemden gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerden ihale almış şahsın iddiaları. Çok üzülüyoruz. Hukukta masumiyet vardır. Yargıtay’da ceza kesinleşinceye kadar herkes suçsuzdur" diye konuştu. 'BAŞKANLARIMIZ PATIR PATIR İÇERİ ATILIYOR' Tutukluluğun, suç işlemeyi alışkın haline getirmiş, sabıkası olan, kaçanlar, ağır cezalık suç durumunda uygulanması gerektiğini söyleyen Yavaş, “Belediye başkanlarımız patır patır içeri atılıyor. Bunun siyasi olduğunu söylememe gerek yok. Muhittin Böcek’i direkt suçlayan bir şey yok. Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başarılı olması nedeniyle iktidarın değişeceğini anlayınca bu şekilde suçlamalar yapmaya başladılar. Kamuoyu merak ediyor. AK Parti’li belediyeler sütten çıkma ak kaşık mıdır? Hiç mi olaya başvurmamıştır? Böyle söylenince mahkum olan bazı belediye başkanlarını söylüyorlar ama bakmak lazım hangileri tutuklanmış" dedi.

'İNADINA İÇERİDE TUTMANIN ANLAMI YOK' Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalarla geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da muhatap olduğunu belirten Yavaş, şunları söyledi: “Ekrem başkan hakkında, Sayın Cumhurbaşkanı da aynı suçlamalara muhatap olmuş, sonunda beraat etti. Tutuklansaydı ne olacaktı. Tutuklanmadı o zaman. Belediye başkanı ya da şahsın suçlanması demek onun kesinlikle mahkum olacağı sonucunu doğurmaz. Tutuklu yargılamanın yanlış olduğuna inanıyorum. Belediye başkanlarımızın bir kısmının yaşı, sağlık sorunları var. Sağlık sorunu yaşarken sanki ‘ölsünler’ der gibi inadına içeride tutmanın anlamı yok. En azından ev hapsine çıkarılması kontrolde tutulması lazım. Birisinin başına bir iş gelirse bunu dünyaya anlatamayız. Zaten yargıya güven gittikçe azalıyor. Bunlar da yargıya güvenin azaldığını gösteriyor." Muhittin Böcek’i ziyaretine ilişkin bilgi veren Yavaş, “Muhittin başkanı gerçekten yorgun gördüm. Dün sağlık kontrolünden geldi. Muhittin başkan, ikinci hayatını yaşıyor. 108 gün kendini bilmeden yattı. Covid’den yattığı zaman birçok hasar vücudunda var. Niye tutukluyorsun. Ayrıca kalp ve şeker gibi sorunları var. Sürekli kontrol altında tutulması lazım. En azından ev hapsine çıkarılması, insanların kendini rahatça savunabileceği ortamın meydana getirilmesi lazım" dedi.