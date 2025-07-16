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        Mansur Yavaş, cezaevindeki Muhittin Böcek'i ziyaret etti (2)

        MANSURYAVAŞ, BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde gazetecilere açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 15:26 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:30
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        Mansur Yavaş, cezaevindeki Muhittin Böcek'i ziyaret etti (2)
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        MANSURYAVAŞ, BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde gazetecilere açıklama yaptı. Yavaş, "Bizde şöyle bir söz var; 'yakışana iftira atın' derler. Bu iftira Muhittin başkana yakışmıyor. 200 tane daire yapacak bir arsayı bağışlamış ve kendisini ilgilendiren sözleri iddia eden şahsın bizzat 'Muhittin Böcek ile şu şekilde görüştük' diye ifadesi yok. Böylesi suçlamayla tutuklanması çok üzücü. Bir de bu şahıs 300 kadar ihaleyi iktidar partisinin belediyelerinden ve kamu dairelerinden almış. Cüzi miktarı da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden. Her nasılsa 'şu şekilde para verdim' diyerek, suçlayarak kurtulma yolunu seçti. O şimdi evinde rahat oturuyor. Halkın oyuyla seçilmiş, Türkiye'nin yüzde 70'inin yönetmesi için seçmenin yetki verdiği belediye başkanların bir kısmı maalesef tutuklu. Bizim hakkımızda iddialar yapılır. Her konuda aklına gelen şikayet edilir. Benimle ilgili 6 yılda 109 şikayet yapıldı. Bunu müfettişler inceledi, 101 tanesi kapandı, 8'inde inceleme devam ediyor. Onlar da kapanacak. Bu usuller terk edilip, iddiayla belediye başkanının tutuklanması yanlış. En son yapılması gereken tutukluluk" diye konuştu.

        'NEYİ KAÇIRIYORUZ DA TUTUKLUYORSUN'

        Muhittin Böcek'in sağlık sorunlarına değinen Yavaş, "Neyi kaçırıyoruz da Muhittin Başkanı tutukluyorsun? Ev hapsi verin, illaki görevinden alacaksanız çeşitli yolları var. Sağlığından etmeyin, telafi edilemez sonuçlar doğurmayın. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık başkanımızın durumunu gördünüz, hukuk herkese lazım" dedi.

        'İYİ BİR HUKUK DÜZENİ İÇİN MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR'

        Kamu vicdanının tatmin olmadığı kararların hukuk düzeninde gerçek adaleti sağlamayacağını belirten Yavaş, "Sadece belediye başkanlarımızın durumuyla değil, 'hukuk sistemimiz neden böyle, yargıya güven neden azaldı' deniliyor. Bunları görüp, inşallah en yakın zamanda yapılacak seçimde iyi bir hukuk düzeni kurulması için mücadele etmemiz gerekiyor. 'Rövanş hukuku uygulayıp fırsat bizim elimize geçsin, aynısını yapalım.' Artık yeter, yeteri kadar rövanş hukuku Türkiye'de uygulandı. Gerçekten hukuku uygulayacak bu ideale sahip yeni yönetim gelirse ülkemizin ekonomisi düzelir, hepimiz yaşarken rahat huzur buluruz" diye konuştu.

        'DOĞRUDAN YÖNELTİLEN SORU, SUÇ İSNADI YOK'

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de "Bu zor günlerimizde başkanımıza, bize, belediyemize, ailemize ziyaretiniz bizlere güç moral verdi. Teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız bugün itibarıyla 12 gündür tutsak ve özgürlüğünden mahrum kalmış durumda. Başkanımıza doğrudan yöneltilen soru, suç isnadı yok. Adalete güvenmek istiyoruz, en yakın zamanda tecelli edeceğine inanıyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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