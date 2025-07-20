Irmağa düşen topu almak için suya atlayan Özgür kayboldu

Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mesire alanına ailesi ile pikniğe giden Özgür Yıldırım, ırmağa kaçan topu almak için suya atladı. Akıntıya kapılan Yıldırım, kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verildi.

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