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        Irmağa düşen topu almak için suya atlayan Özgür kayboldu

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün ailesi ile piknik yaparken ırmağa kaçan topun peşinden suya atlayan Özgür Yıldırım (15), akıntıya kapılıp kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:35
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        Irmağa düşen topu almak için suya atlayan Özgür kayboldu
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün ailesi ile piknik yaparken ırmağa kaçan topun peşinden suya atlayan Özgür Yıldırım (15), akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yıldırım’ı arıyor.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mesire alanına ailesi ile pikniğe giden Özgür Yıldırım, ırmağa kaçan topu almak için suya atladı. Akıntıya kapılan Yıldırım, kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verildi.

        Ekipler, bugün saat 07.00 sıralarında arama çalışmalarına yeniden başladı. Yıldırım'ın Serik ilçesi Kökez Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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