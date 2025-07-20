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        Boğulma vakalarında en büyük neden 'aşırı güven'

        ANTALYA'da deniz polisi, turizm sezonunun yoğunluğunda 24 saat görev yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:15
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        Boğulma vakalarında en büyük neden 'aşırı güven'
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        ANTALYA'da deniz polisi, turizm sezonunun yoğunluğunda 24 saat görev yapıyor. İhbar geldiğinde olay yerine 3 dakikada ulaştıklarını belirten Başkomiser Uğur Arı, boğulma vakalarının büyük kısmının, kendine aşırı güvenen kişilerde görüldüğünü söyledi.

        Antalya'da deniz polisi ekipleri, turizm sezonunun yoğunluğu nedeniyle deniz güvenliği için 24 saat esasına göre görev yapıyor. Gemi trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yüzme şamandıralarını aşanlar can güvenliğini tehlikeye atarken, olası kazalarda deniz polisi, en geç 3 dakikada olay yerine ulaşarak müdahale ediyor. Arama ve kurtarma çalışmalarında bot, dron ve radar destekli taramalarla kayıp kişiler kısa sürede tespit ediliyor. Boğulma vakalarının büyük kısmı, denize aşırı güvenen kişilerde görülürken, ekipler vatandaşları yüzme alanlarının dışına çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        'CAN VE MAL GÜVENLİĞİ BİRİNCİ VAZİFEMİZ'

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Uğur Arı, Antalya'nın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, “Antalya’mız, denizlere açılan önemli bir nokta. Bu doğrultuda, su altında ve üstünde alanında uzman arkadaşlarımızla birlikte, sezonun yoğunluğu da göz önünde bulundurularak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günlük devriyelerimiz mevcut. Deniz polisi olarak vatandaşlarımızın denizde hem can hem de mal güvenliği açısından önlem almak birinci vazifemiz" dedi.

        '3 DAKİKA İÇİNDE OLAY YERİNE ULAŞIYORUZ'

        Vatandaşları tehlikeli durumlara karşı sık sık uyardıklarını belirten Başkomiser Arı, “Karşılaştığımız en önemli sorunlardan biri, bazı vatandaşlarımızın yüzme şamandıralarının dışına çıkarak, hatta gemi trafiğinin olduğu, sahilden oldukça uzak bölgelere kadar yüzmeleri ve böylece can güvenliklerini ciddi şekilde tehlikeye atmaları. 24 saat esasına göre görev yapıyoruz. Bizim işimizin en önemli yanlarından biri, saniyelerle yarışıyor olmamız. İhbarın gelmesinin ardından 3 dakika içinde olay yerine ulaşmış oluyoruz. Dümen suyunun olduğu bölgelerde, deniz araçlarının hızla seyretmesi nedeniyle ciddi kazalar yaşanabiliyor" ifadelerini kullandı.

        'KENDİNE FAZLA GÜVENEN VATANDAŞLARIMIZDA BOĞULMA VAKALARI GÖRÜYORUZ'

        Olumsuz durumlarda botlarla tarama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Arı, “Gerekirse dron desteğiyle havadan tarama gerçekleştiriyoruz. Eğer su altında bir cisim ya da kayıp şahıs tespit edilirse, dalış ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yapıyor. Hizmet botlarımızın tamamında radar cihazı mevcut. Bu sayede dışarıdan ekipman desteği almadan açılıp tarama yapabiliyoruz. Yüzme bilmeyen vatandaşlar genelde daha tedbirli davranıyor. Aslında daha çok kendine fazla güvenen vatandaşlarımızda boğulma vakaları görüyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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