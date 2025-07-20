Boğulma vakalarında en büyük neden 'aşırı güven'

ANTALYA'da deniz polisi, turizm sezonunun yoğunluğunda 24 saat görev yapıyor. İhbar geldiğinde olay yerine 3 dakikada ulaştıklarını belirten Başkomiser Uğur Arı, boğulma vakalarının büyük kısmının, kendine aşırı güvenen kişilerde görüldüğünü söyledi.

Antalya'da deniz polisi ekipleri, turizm sezonunun yoğunluğu nedeniyle deniz güvenliği için 24 saat esasına göre görev yapıyor. Gemi trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yüzme şamandıralarını aşanlar can güvenliğini tehlikeye atarken, olası kazalarda deniz polisi, en geç 3 dakikada olay yerine ulaşarak müdahale ediyor. Arama ve kurtarma çalışmalarında bot, dron ve radar destekli taramalarla kayıp kişiler kısa sürede tespit ediliyor. Boğulma vakalarının büyük kısmı, denize aşırı güvenen kişilerde görülürken, ekipler vatandaşları yüzme alanlarının dışına çıkmamaları konusunda uyarıyor.

'CAN VE MAL GÜVENLİĞİ BİRİNCİ VAZİFEMİZ'

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Uğur Arı, Antalya'nın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, “Antalya’mız, denizlere açılan önemli bir nokta. Bu doğrultuda, su altında ve üstünde alanında uzman arkadaşlarımızla birlikte, sezonun yoğunluğu da göz önünde bulundurularak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günlük devriyelerimiz mevcut. Deniz polisi olarak vatandaşlarımızın denizde hem can hem de mal güvenliği açısından önlem almak birinci vazifemiz" dedi.