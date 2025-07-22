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        Real Madrid'in yıldızı Valverde'nin Antalya tatili paylaşımı bir milyon beğeni aldı

        DÜNYA futbolunun en önemli takımları arasında yer alan Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde, eşi ve çocukları ile The Land of Legends'ın Belek'teki yeni oteli Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya'da tatilin tadını çıkartıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 20:25 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:30
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        Real Madrid'in yıldızı Valverde'nin Antalya tatili paylaşımı bir milyon beğeni aldı
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        DÜNYA futbolunun en önemli takımları arasında yer alan Real Madrid’in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde, eşi ve çocukları ile The Land of Legends'ın Belek’teki yeni oteli Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya’da tatilin tadını çıkartıyor.

        Başarılı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından eşi ve ailesi ile tatil fotoğrafları paylaşarak, “Tatilin tadını çıkarıyoruz, Türkiye” yazısıyla dikkat çekti. Yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan Valverde’nin paylaşımı bir milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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