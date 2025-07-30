'Karpuzlar tarlada kaldı, zarar eden üretici gelecek yıl uzak durabilir'

ANTALYA'da yaşanan don, dolu ve fiyat krizi, karpuz üreticisini zor durumda bıraktı. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Top, “Karpuzlar tarlada kaldı, zarar eden üretici gelecek yıl karpuzdan uzak durabilir. Bu da ithalatı tetikleyebilir" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Top, 2025 yılının başından itibaren hava koşullarının üreticiler için oldukça zorlu geçtiğini belirterek, "Belki de son 25-30 yılın en uzun ve soğuk kışını yaşadık. Ardından gelen bahar aylarında geniş bir bölgede ciddi zararlar meydana geldi. Sera alanlarında, meyve bahçelerinde, zeytin dahil pek çok üründe kayıplar yaşandı" diye konuştu.

Antalya'nın Aksu, Serik, Abdurrahmanlar ve Manavgat bölgelerinde dolunun iki kez etkili olduğunu ve karpuzda ciddi zararlara neden olduğunu anlatan Top, “Bazı tarlalar tamamen sürülmek zorunda kaldı. Buna rağmen geride kalan üretimden biraz gelir elde edilir umudundaydık. Ancak anlam veremediğimiz bir şekilde fiyatlar çok düştü. O kadar düştü ki bedava verseniz bile alacak kimse çıkmadı. Yüzlerce dekar alanda karpuzlar hiç toplanmadan tarlada kaldı" ifadelerini kullandı.