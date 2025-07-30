Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'Karpuzlar tarlada kaldı, zarar eden üretici gelecek yıl uzak durabilir'

        ANTALYA'da yaşanan don, dolu ve fiyat krizi, karpuz üreticisini zor durumda bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:13 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Karpuzlar tarlada kaldı, zarar eden üretici gelecek yıl uzak durabilir'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da yaşanan don, dolu ve fiyat krizi, karpuz üreticisini zor durumda bıraktı. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Top, “Karpuzlar tarlada kaldı, zarar eden üretici gelecek yıl karpuzdan uzak durabilir. Bu da ithalatı tetikleyebilir" dedi.

        Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Top, 2025 yılının başından itibaren hava koşullarının üreticiler için oldukça zorlu geçtiğini belirterek, "Belki de son 25-30 yılın en uzun ve soğuk kışını yaşadık. Ardından gelen bahar aylarında geniş bir bölgede ciddi zararlar meydana geldi. Sera alanlarında, meyve bahçelerinde, zeytin dahil pek çok üründe kayıplar yaşandı" diye konuştu.

        Antalya'nın Aksu, Serik, Abdurrahmanlar ve Manavgat bölgelerinde dolunun iki kez etkili olduğunu ve karpuzda ciddi zararlara neden olduğunu anlatan Top, “Bazı tarlalar tamamen sürülmek zorunda kaldı. Buna rağmen geride kalan üretimden biraz gelir elde edilir umudundaydık. Ancak anlam veremediğimiz bir şekilde fiyatlar çok düştü. O kadar düştü ki bedava verseniz bile alacak kimse çıkmadı. Yüzlerce dekar alanda karpuzlar hiç toplanmadan tarlada kaldı" ifadelerini kullandı.

        Bu yıl yaşanan kayıpların gelecek sezonu da etkileyeceğini vurgulayan Top, “Zarar eden üretici karpuz ekmeyecek. Önümüzdeki yıl karpuz üretimi azalabilir. Bu da fiyatların yükselmesine ve ithalatın artmasına neden olabilir. Zaten İran ve Suriye üzerinden gelen karpuzlar vardı, bu girişler daha da artabilir" dedi.

        ÜRETİCİYE GEÇİCİ SATIŞ DESTEĞİ ÖNERİSİ

        Devletin ve yerel yönetimlerin geçici de olsa üreticiye destek vermesi gerektiğini belirten Ali Top, “Karpuzlar tarlada çürürken pazarda hala 20-25 liradan satıldığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi, eskiden olduğu gibi mahalle aralarına geçici karpuz satış tezgahları kurabilir. Belediyeler üreticiden 5 liraya alıp halka 2-3 liradan ulaştırarak hem zararı azaltabilir hem de halkı ucuz karpuzla buluşturabilir" diye konuştu.

        Üreticilerin yalnız bırakılmaması gerektiğine vurgu yapan Top, “Üretici sadece iyi günde hatırlanmamalı. Zor günlerinde de yanında olmak gerekir. Tarım stratejik bir sektör ve üretmeyen toplumlar tüketim toplumuna dönüşür. Bu da uzun vadede ülke açısından ciddi risk oluşturur. Çözüm üretmek için hep birlikte çaba göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi

        Benzer Haberler

        Manavgatlı çiftçi, kendisini yaralayan aslanın öldürülmesinin üzüntüsünü ya...
        Manavgatlı çiftçi, kendisini yaralayan aslanın öldürülmesinin üzüntüsünü ya...
        Evlerinde çıkan yangında 90 bin lira birikimleri de yandı
        Evlerinde çıkan yangında 90 bin lira birikimleri de yandı
        Otomobilin çarptığı Litvanyalı turist öldü
        Otomobilin çarptığı Litvanyalı turist öldü
        'Falezlerin gelini' de yangından etkilendi
        'Falezlerin gelini' de yangından etkilendi
        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Antalya Havalimanında iniş takımından duman çıkan uçağın yolcuları slayt aç...
        Antalya Havalimanında iniş takımından duman çıkan uçağın yolcuları slayt aç...