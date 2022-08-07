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Alanya'da bir tırda 17 bin 160 şişe kaçak içki ele geçirildi

AA

Alanya'da bir tırda 17 bin 160 şişe kaçak içki ele geçirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda 17 bin 160 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kente kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Konaklı Mahallesi'nde M.A'nın kullandığı tırı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 17 bin 160 şişe kaçak içki, 19 bin 500 sahte bandrol ele geçirdi.

Sürücü M.A. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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