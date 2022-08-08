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Kepez Belediyesince düzenlenen yabancı dil kursuna kayıtlar başladı

AA

Kepez Belediyesince düzenlenen yabancı dil kursuna kayıtlar başladı

ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesince düzenlenen Yabancı Diller Akademisi'nde kayıtlar başladı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençlerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla Yabancı Diller Akademisi kursu açıldı.

Kısa sürede pratik ve akıcı İngilizce öğrenmek isteyen 18 yaş ve üzerindeki herkesin katılabileceği kurs için son başvuru tarihi 15 Ağustos olarak belirlendi. Kursa katılmak isteyenler, ayrıntılı bilgiye belediyenin ilgili biriminden ya da 0242 325 60 60 nolu telefon hattından ulaşabilecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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