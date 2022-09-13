Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı adaylığını açıklayan Güney projelerini tanıttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Güney, hayata geçirmeyi planladığı projelerini tanıttı.

Güney, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, seçildiği takdirde yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı almayacağını, buradan sağlanan kaynağın ticaretin gelişmesi için kullanılacağını bildirdi.

Avrupa ülkeleri ile iş birliğini artıracaklarını ifade eden Güney, 10 ülke ve 10 şehirde ticari iş birliği kuracaklarını, uluslararası network oluşturacaklarını söyledi.

Ayrıca üniversitelerle iş birliğini güçlendireceklerini aktaran Güney, "Üniversiteyle sanayiyi birleştirecek. Her sektörden firmalar bulup, üniversitelerle iş birliği politikası yapacağız. Devlet teşvikleriyle bu firmaların kurumsallaşmasını ve yukarı doğru çekilmesini sağlayacağız. Her sektörde iyi bir model oluşturacağız. Firmaların ihracatına, kurumsallaşmasına katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Güney, Ticaret ve Sanayi Odası'nı, ticaret ve sanayi olarak iki farklı oda şeklinde ayırmak istediklerini belirtti.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.