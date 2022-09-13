Antalya'da emniyetten hava destekli trafik denetimi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da hava destekli trafik denetiminde kurallara uymayan 1482 sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, helikopter ve dron destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi.

Karayollarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet kemeri, radar, kırmızı ışık ve hatalı sollama gibi trafik denetimlerini gerçekleştiren ekipler, havadan yapılan denetimlerde 1482 sürücüye trafik idari para cezası uyguladı.



Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında ise 175 araç ve 836 yolcu olmak üzere toplam bin 11 yol kullanıcısına eğitim verildi.







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