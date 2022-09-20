Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Yılmaz'dan "medikal estetik kursları"yla ilgili değerlendirme:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Yılmaz'dan "medikal estetik kursları"yla ilgili değerlendirme:

AA

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Yılmaz'dan "medikal estetik kursları"yla ilgili değerlendirme:

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Türk Dermatoloji Derneği (TDD) Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, medikal estetik uygulamalarının ciddi eğitim ve uzmanlık gerektirdiğini belirterek, ehil ellerde yapılmayan müdahalelerin ciddi yan etkilere, kalıcı izlere neden olabildiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının il sağlık müdürlükleri ve hastanelere, medikal estetik kursları düzenlenmesi ve sertifika verilmesinin yasak olduğunu hatırlatan yazı gönderdiğini ve yazıda bu tür faaliyetlerin ilgili kuruluşlara bildirilmesini istediğini anımsattı.

Hekim olmayan kişilerin dahi kurslarda eğitim alıp, "medikal estetik uzmanıyım" diye televizyon programlarına çıktığını, "merdiven altı" olarak tabir edilen estetik uygulamaları yapabildiğini dile getiren Yılmaz, TDD olarak Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile bunun önlenmesi için uzun yıllar mücadele verdiklerini vurguladı.

Yılmaz, Sağlık Bakanlığının, il sağlık müdürlükleri ve hastanelere medikal estetik sertifikaları ve kurslarıyla ilgili uyarı yazısı göndermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ehil olmayan kişilerce yapılan estetik uygulamaları nedeniyle komplikasyonların arttığına işaret eden Yılmaz, "Medikal estetik uygulamaları ciddi eğitim ve uzmanlık gerektiriyor, 2-3 günlük eğitimle sağlanacak bir şey değil. Biz sadece komplikasyonlarla uğraşır hale geldik. Hastalar yanlış uygulamalar sonucu ciddi enfeksiyonlarla bize geliyor, bunları düzeltme konusunda birtakım çaba içinde oluyoruz. Bir kısmını düzeltiyoruz ama hasarlı kalanlar da oluyor. Bu şikayetler çok arttığı için Sağlık Bakanlığı ciddi bir adım attı." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısıyla parladığını, yurt dışından saç ekimi ve estetik uygulamaları için de çok sayıda kişinin geldiğini hatırlattı.

Tabela koyarak "merdiven altı" uygulama yapan yerlere yönelik alınan tedbirin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Bir haftalık eğitim alan, hekim olmayan ya da bakıyorsunuz diş hekimi estetik alanında 'üniversite onaylı kurs açıyoruz' diye afişler asıyor. Bunları Bakanlığa bildiriyoruz. Bakanlık da bunun engellenmesi konusunda adımlar atıyor ancak muhatap bulamıyorsunuz çünkü kaçak uygulamalar." ifadesini kullandı.

Herhangi bir eğitim programı ya da kongre yapacaklarında önce Sağlık Bakanlığından onay aldıklarını bildiren Yılmaz, onay verildikten sonra da Türk Tabipleri Birliğine bilgi verdikleri aktardı.

Düzenledikleri kongrelerin, üniversitelerde verdikleri eğitimin tamamlayıcısı olduğunun altını çizen Yılmaz, sadece kursa katılarak uzman olunamayacağını kaydetti.

- "Uygulamalara yönelik kısıtlama getirildi"

Medikal estetik yaptıracakların dikkatli olmasını isteyen Yılmaz, "Ucuz ya da çok ismini duyduk" diye gidilebilen yerlerde bazen uzman olmayan hatta hekim olmayanların bile çokça uygulama yapabildiğine tanık olduklarını anlattı.

Lazer, radyofrekans gibi aşamalı yapılması gereken bazı işlemlerin ehil olmayan yerlerde para kazanmak kaygısıyla tek seferde yapılmaya çalışıldığını dile getiren Yılmaz, "Uygun olmayan ortamlarda yapılan uygulamalar sonucunda ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor, vücutta kalıcı izlere, ciddi enfeksiyona neden olabiliyor, malzeme damarı tıkayabiliyor." uyarısında bulundu.

Yanlış uygulamaların doku yıkımlarına neden olduğuna işaret eden Yılmaz, Sağlık Bakanlığının bu uygulamalara yönelik kısıtlamasının önemli olduğunu, "merdiven altı" uygulamaların denetimleri için dernekler aracılığıyla her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.

- Sağlık il müdürlükleri ve hastanelere yazı gönderilmişti

Sağlık Bakanlığı, 2003'te bir dönem uygulanmasına izin verilen medikal estetik sertifika eğitimlerinin 2008'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında yürürlükten kaldırıldığını, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda "estetik" veya benzer anlama gelecek hiçbir ibare kullanılamayacağını, bu tip işlemlerin de sadece ilgili alandaki doktor ve uzman doktorlar tarafından tıbbi işlem olarak yapılabileceğini duyurmuştu.

Sağlık il müdürlükleri ve hastanelere gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinin de Bakanlıkça belirlenmiş alanlarda ve standartlarda verilen eğitimler sonrası sertifikaların tescil edilebileceği, kazanılmış haklar hariç medikal estetik sertifikasının yürürlükten kaldırıldığı, bu isimde ve benzeri anlamlara gelecek eğitimlerin düzenlenmesi, katılımcılara sertifika verilmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altın Portakal'da Antalya Film Forum jürileri açıklandı
YEREL HABERLER Altın Portakal'da Antalya Film Forum jürileri ...
Milletvekili Uslu, kıyı erozyonu yaşanan Hasyurt'ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Uslu, kıyı erozyonu yaşanan Hasyurt'ta ...
Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
YEREL HABERLER Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
Çift kol nakli bekleyen Alihan'ın hayali, parmağına yüzük takmak
YEREL HABERLER Çift kol nakli bekleyen Alihan'ın hayali, parmağına ...
Antalya'da tuzağa yakalanan yaban keçisi kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da tuzağa yakalanan yaban keçisi kurtarıldı
Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı
YEREL HABERLER Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Adrasan'da 5 yıl önce ...
Antalya'da firmalar dünya pazarlarına "ATSO Global" ile açılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da firmalar dünya pazarlarına "ATSO Global" ...
Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'da bir kadın eşyaları balkondan attıktan sonra evini yaktı
YEREL HABERLER Antalya'da bir kadın eşyaları balkondan attıktan ...
Sinir krizi geçirince balkonu yaktı, eşyaları sokağa fırlattı
YEREL HABERLER Sinir krizi geçirince balkonu yaktı, eşyaları sokağa ...
Belediye başkan yardımcısını sevgilisiyle ilişkisi olduğu iddisıyla vurmuş
YEREL HABERLER Belediye başkan yardımcısını sevgilisiyle ilişkisi ...
Alanya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Akseki’de motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı
YEREL HABERLER Akseki’de motosiklet sürücülerine reflektif yelek ...
Jandarmadan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik ...
Eski eşinin dükkanını yakmaya kalkıştığı öne sürülen kadın polis ekiplerince aranıyor
YEREL HABERLER Eski eşinin dükkanını yakmaya kalkıştığı öne sürülen ...
Rus turistin çekiçle saldırdığı babasından sonra annesi de öldü; çifte cinayeti görüntülemiş (3)
YEREL HABERLER Rus turistin çekiçle saldırdığı babasından sonra ...
Rus turistin çekiçle saldırdığı babasından sonra annesi de öldü; çifte cinayeti görüntülemiş (2)
YEREL HABERLER Rus turistin çekiçle saldırdığı babasından sonra ...
Alanya'da orman yangını; 3 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Alanya'da orman yangını; 3 saatte söndürüldü
Antalya'da babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da babasını öldürüp annesini ağır yaralayan ...
GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol ...
Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kaş'ta, 7. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenlendi
Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Milletvekili Uslu, Kumluca'da çiftçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Uslu, Kumluca'da çiftçilerle bir araya ...
Belediyenin yaşlı evine girip, masa ve sandalyeleri denize attılar
YEREL HABERLER Belediyenin yaşlı evine girip, masa ve sandalyeleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.