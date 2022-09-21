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Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

AA

Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı.

Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

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