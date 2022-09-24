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Antalya Havalimanı, 200 rotadan 23 milyondan fazla misafiri ağırladı

AA

Antalya Havalimanı, 200 rotadan 23 milyondan fazla misafiri ağırladı

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Avrupa'nın en hareketli havalimanları arasında yer alan Fraport TAV Antalya Havalimanı, 8,5 ayda 50 ülkeden 23 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

Turizm hareketliliğinin hava yolu trafiğine de yansıdığı Antalya, 8,5 ayda 10 milyonun üzerinde yabancı turist ağırladı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, AA muhabirine, havalimanındaki yoğunluğun rekor yılı olan 2019 rakamlarına yaklaştığını söyledi.

2019'da yaklaşık 35 milyon yolcuya hizmet verildiğini anımsatan Varol, "Bu yıl 8,5 ayda iç ve dış hat geliş gidişe baktığımızda 23 milyondan fazla yolcuya hizmet vermişiz. Eğer Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaşanmamış olsaydı bugün 2019 verilerinin üstüne çıkmış olacaktık." dedi.

Yoğun bir sezon yaşadıklarını dile getiren Varol, temmuz istatistiklerine göre yoğunluk bakımından Antalya Havalimanı'nın Avrupa'da 7'nci sırada yer aldığını belirtti.

- Rusya'dan günlük 80 uçak Antalya'ya geliyor

Bu yıl alternatif pazarlar noktasında da güzel gelişmelerin yaşandığını aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Antalya Havalimanı tarihinde ilk defa bu yıl 1 milyonun üzerinde İngiliz yolcu girişi gerçekleşti. Heyecan verici destinasyonlarımızdan biri de Kazakistan oldu, burada da ilk defa bu yıl yarım milyon yolcu barajına ulaştık. Bu veriler 2019'un çok çok üzerinde. Almanya'dan da 2019'un üzerinde bir giriş gerçekleşti. Bizi 2019 rakamlarından uzaklaştıran Ukrayna ile Rusya krizi kaynaklı düşüş oldu. Burada Türk Hava Yolları'nın çok önemli desteği oldu, THY ile Rusya'dan ciddi gelişler var, Rusya'dan direkt günlük 80 uçak Antalya'ya geliyor ve bunun yüzde 40'ından fazlasını THY gerçekleştiriyor."

- 50 ülkeden yolcu geliyor

Varol, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığının gerek turizm paydaşlarının gerekse Türk menşeili hava yollarının turizm hareketliliğinde ciddi çabaları olduğunu dile getirdi.

Ayrıca 2019'daki 1076 uçuşla en fazla günlük uçuşun yapıldığı rekorun bu yıl 1077 uçakla kırıldığına işaret eden Varol, en yoğun günün ağustosta gerçekleştiğini söyledi.

İç hatlarda da gidiş ve gelişlerle 4 milyon misafire hizmet verildiğini vurgulayan Varol, "50 ülkeden yaklaşık 100 farklı hava yoluyla 200 farklı destinasyondan yolcuyu burada ağırlıyoruz. Antalya sadece Türkiye'nin turizm başkenti değil, çok geniş coğrafyanın turizm kenti." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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