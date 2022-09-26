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Başkan Uysal "Tarhana Günü" etkinliğine katıldı

AA

Başkan Uysal "Tarhana Günü" etkinliğine katıldı

ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bayındır Mahallesi’nde hafta sonu düzenlenen "Tarhana Günü" etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi, Antalya’da kadın kooperatiflerinin yaptığı tarhanayı pişirip mahalle sakinleriyle paylaştı. Etkinliğe Başkan Uysal’ın yanı sıra mahalle muhtarları ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Uysal, etkinlikte yaptığı konuşmada, en büyük mücadeleyi çocukların geleceği için verdiklerini belirterek, “Türkiye’mizin, çocuklarımızın yolu açık olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Sizlerin varlığı, sizlerin komşuluğu çok değerli. Yaptığımız her şey, sizlere bir katkı, beraber yaşamayı güzelleştirmek, kıvancımızı arttırmak, Muratpaşa'mız gibi bütün ülkemizin birbirini seven sayan, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, varlığı yokluğu paylaşan bir seviyede olabilmesi ve hatta dünyanın böyle olması içindir." diye konuştuğu.

Katılan herkese teşekkür eden Uysal, konuşmasını "Türkiye’mizin, çocuklarımızın yolu açık olsun, geleceğimiz aydınlık olsun." ifadesiyle tamamladı.

Etkinlikte Türk halk müziği sanatçısı İlke Türkdoğan ve Grup Gün sahne aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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