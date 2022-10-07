Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat'ta yeni evlerine kavuşan aileleri ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınında kaybettikleri evlerinin yenisi TOKİ tarafından yapılan ailelerle görüştü.

Çavuşoğlu, beraberindeki Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve protokol üyeleriyle Manavgat'ta geçen sene 28 Temmuz'da yangının ilk başladığı Kalemler Mahallesi'ne geldi.

Yangın sonrası TOKİ tarafından yapımı tamamlanan ve teslim edilen Mithat Akça ile Ünal Akça'nın ailelerini yeni evlerinde ziyaret eden Çavuşoğlu, aileyle bir süre sohbet etti.

Ardından Kalemler Köy Konağı bahçesinde, mahalle muhtarları, bölge başkanları ve mahalleliyle buluşan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

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