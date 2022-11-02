Antalya'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Özügür Mahallesi'ndeki kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, 3 yaşındaki Oya Eren'in cansız bedenini buldu.

Çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından Gündoğmuş Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.



Çocuğun babaannesinin evinde yalnız bulunduğu sırada yangının çıktığı öğrenildi.

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