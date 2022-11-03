Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da "FVW Travel Talk Kongresi"nin açılışında konuştu:

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ocak-eylül döneminde 4,5 milyondan fazla Alman ziyaretçiyi Türkiye'de ağırladıklarını belirterek, "Bu rakamla Almanya, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 13,1'lik oranla birinci sırada." dedi.

Ersoy, Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde Alman turizm sektöründen 500 temsilcinin katılımıyla düzenlenen "FVW Travel Talk Kongresi"nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa'da en köklü ilişkilere sahip olduğu ülkelerin başında Almanya'nın geldiğini söyledi.

Almanya'nın aynı zamanda en önemli turizm pazarlarından biri olduğuna dikkati çeken Ersoy, bu ülkedeki iş ortaklarıyla yaptıkları tüm işbirliklerinin iki taraf için de önemli kazanımlarla sonuçlandığını kaydetti.

Bakan Ersoy, tur operatörleriyle gerçekleştirdikleri bu toplantının da benzer şekilde verimli ve olumlu geçeceğini dile getirdi.

Yılın dokuz aylık rakamlarına bakıldığında Alman ziyaretçilerin, ilk sırayı başka ülkelere kaptırmadığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Ocak-eylül döneminde 4,5 milyondan fazla Alman ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. Bu rakamla Almanya, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 13,1'lik oranla birinci sırada. Bu başarılar rastlantısal değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, ülkemizin turizm potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak, 'sürdürülebilir bir turizm modeli' oluşturarak tarihi değerlerimizin ve doğamızın geleceğini korumak ve uluslararası sahnede destinasyonlarımızı en iyi şekilde tanıtmak için çok yönlü projelere imza atıyoruz."

Ersoy, bu çalışmalar kapsamında 2019'da hayata geçirdikleri Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) esnek yapısı, hızlı karar alıp uygulama kabiliyeti ve uzman kadrosuyla Almanya'nın da aralarında bulunduğu 200'den fazla ülkede Türkiye'nin tanıtımını yaptığını belirtti.

Şu anda 10 tanıtım filminin 200 ülkede dijital, global veya ulusal televizyon kanallarında izleyicilerle buluştuğunu bildiren Ersoy, "TGA, PR alanında da son derece kapsamlı çalışmalar yürütüyor. 2022'den bugüne dek 79 ülkeden basın mensubu, kanaat önderi ve tur operatörü olmak üzere 4 bin 500'e yakın kişiyi ülkemizde misafir ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 6 bine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ersoy, bu yıl Almanya'dan basın mensubu, kanaat önderi ve tur operatörlerinden oluşan 756 kişiyi Türkiye'de ağırlayarak farklı destinasyonları deneyimleme fırsatı sağladıklarını vurguladı.

Dünyanın en başarılı dijital platformlarından biri olan GoTürkiye portalının ülkenin kültür ve turizm alanında sahip olduğu her ayrıcalığı, özgünlüğü ve değeri sürekli güncellenen 104 alt marka ve destinasyonda, 3 bine yakın başlıkta tüm dünyaya tanıttığını belirten Ersoy, GoTürkiye'nin yıl başından bu yana 125 milyon ziyaretçi aldığını aktardı.

- Türkiye, gastronomi turizminde de ön sıralarda

GoTürkiye'nin Instagram sayfasının ise 2 milyondan fazla takipçisiyle en yüksek takipçili ülke hesaplarının üçüncüsü konumunda bulunduğunu bildiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, turizm sektörü söz konusu olduğunda konsepti sadece deniz, kum, güneşle sınırlandıramayacağınız, dünya turizmine yön verecek ölçüde zenginliğe ve çeşitliliğe sahip bir ülkedir. Eşsiz bir kültürel mirasa ev sahipliği yapan ve bugün dünyanın en dinamik metropollerinden biri olan İstanbul, geçtiğimiz ay Michelin rehberine katıldı. Michelin'in 11 Ekim'de İstanbul'da düzenlediği törende, 4 restoranımız 1 Michelin yıldızı, bir restoranımız ise 2 yıldız almaya layık görüldü. Ayrıca toplam 53 restoranımız ise Michelin rehberinde tavsiye edilen restoranlar arasına girdi. Michelin rehberinin İstanbul'a gösterdiği bu ilgi, Türkiye’nin gastronomi turizminde de ön sıralarda olduğunun kanıtıdır."

Türkiye'nin gelecek sene itibarıyla Güvenli Turizm Sertifikası'nın başarısını, Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile yaptığı işbirliğiyle bir adım ileriye taşıdığına dikkati çeken Ersoy, GSTC ile sürdürülebilir turizm alanında "ulusal bir program geliştiren ilk hükümet" olarak bir işbirliğine gittiklerini anlattı.

Yaptıkları protokol kapsamında, "Güvenli Turizm Sertifikası"nın, "Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm Programı" olarak yola devam edeceğine işaret eden Ersoy, "Program kapsamında tesisler, bağımsız değerlendirmeye tabi olacak. Uluslararası standartlarda faaliyet gösteren ve alanında yetkinliklerini kanıtlamış bağımsız denetim firmaları tarafından belgelendirilecek. Belgeler yıllık olarak verilecek ve tesisler yılda bir kez tekrar denetimden geçerek belgelerini yenileyebilecekler." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, denetimlerin 42 kriter üzerinden yapıldığını, programın tesislere geçiş kolaylığı sağlamak için 3 aşamalı olarak kurgulandığını dile getiren Ersoy, "Şu ana kadar Türkiye'de ön denetimlere girerek tüm kriterleri sağlayan ve Yeşil Turizm Sertifikası'nı almaya hak kazanan 61 tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin 43'ü Antalya'da bulunmakta." bilgisini verdi.

1 Ocak itibarıyla yeni açılacak konaklama tesislerine birinci aşama kriterlerini sağlama şartı getirdiklerini bildiren Ersoy, mevcut tesislerin de 2023 sonuna kadar birinci aşama kriterlerini sağlamış olacağını söyledi.

Türkiye'nin arkeoloji turizminde de adını ilk sıralara yazdırdığının altını çizen Ersoy, şunları dile getirdi:

"Dünyanın en yoğun ve nitelikli arkeolojik çalışmalarına imza atan Türkiye, 2021'de 670 noktada kazılar gerçekleştirerek dünyada birinci oldu. Taş Tepeler adıyla Şanlıurfa dolaylarında hayata geçirdiğimiz proje, Neolotik Çağ'a ilişkin sunduğu çığır açan verilerle dünya arkeoloji çevrelerinin yakından takip ettiği bir çalışma haline geldi. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023'te Şanlıurfa'da 'Dünya Neolitik Kongresi'ni düzenleyeceğiz ve Taş Tepeler'e dair son bilgileri burada tüm dünyaya duyuracağız."

- "Türkiye turizmi yoluna rekorlarla devam edecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kruvaziyer turizmine de önem verdiklerini belirterek, geçen sene İstanbul'da hizmete açtıkları Galataport'un kısa sürede dünyanın en beğenilen kruvaziyer limanlarından biri konumuna yükseldiğini hatırlattı.

İstanbul'un ilerleyen yıllarda Avrupa'daki cruise destinasyonları arasında ilk sıraya yerleşmesini planladıklarını bildiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Yıl sonuna kadar İstanbul'un kruvaziyerde gördüğü talebi karşılayacak yeni bir port ihalesi gerçekleştirmek de hedeflerimiz arasında. İstanbul'un, Avrupa'nın yeni 'homeport'u olması yolunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. İstanbul Havalimanı 330 şehre doğrudan uçuş yapılan dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alıyor. Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin 2 katına çıkarılması için de çalışmalar sürüyor."

Türkiye turizminin bundan sonra da yoluna rekorlarla devam edeceğini belirten Ersoy, "Yıl sonunda kadar 50 milyon turist, 44 milyar dolar hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Alman turizm sektörünün siz değerli paydaşlarıyla gerçekleştirdiğimiz ve ilerleyen dönemde gerçekleştireceğimiz işbirliklerinin bu başarıdaki rolü kuşkusuz çok büyüktür." ifadesini kullandı.

Ersoy, Türkiye turizminin Almanya'daki tanıtımına verilen katkı için katılımcılara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.