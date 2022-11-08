Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stad: Kırbıyık Holding

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Pereira (Dk.83 Çağan Kayra Erciyes), Furkan Bayır, Rassoul, Ahmet Gülay (Dk. 64 Doumbia), Candeias (Dk. 74 Efecan Karaca), Lusamba, Umut Güneş (Dk. 64 Leroy Fer), Targhalline, Cavaleiro (Dk 64 Oğuz Aydın), Diedhiou,

Sakaryaspor: Furkan Köse, Donkor (Dk. 70 Nalepa), Çağlayan Menderes, İsmail Erdoğan, Hüsamettin Tut (Dk. 77 Berat Onur Pınar), Yasin Pehlivan, Woolery (Dk. 85 Alihan Gümüş), Hakan Yavuz (Dk. 70 Hüseyin Can Öztürk), Emirhan Aydoğan, Hurşit Taşcı, Kanianga (Dk. 69 Kravets)

Goller: Dk. 4 Cavaleiro, Dk. 76 ve 88 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 86 Doumbia (Corendon Alanyaspor)





ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Corendon Alanyaspor, konuk ettiği TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u 3-0 yendi ve adını kupada 5. tura yazdıran taraf oldu.

4. dakikada Alanyaspor öne geçti. Rassoul'un ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Cavaleiro plase vuruşla ağlara gönderdi: 1-0

18. dakikada Sakaryaspor kendi sahasından çıkmaya alışırken yapılan pas hatasında Lusamba, kaptığı topu ceza sahası sağ çaprazında Diedhiou'ya çıkardı. Bu futbolcunun ortaya çevirdiği topa Cavaleiro gelişine vurdu. Top kaleciden döndü.



40. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Cavaleiro'nun kullandığı köşe atışında Diedhiou iyi yükseldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Hüsamettin Tut, topu kale çizgisinden çevirdi.

76. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Targhalline'nin ceza sahasına gönderdiği topu alan Oğuz Aydın'ın şut ağlarla buluştu: 2-0

88. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Çağan Kayra Erciyas'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Lusamba, pasını Oğuz Aydın'a verdi. Önündeki rakibini geçen Oğuz Aydın'ın vuruşu fileleri havalandırdı: 3-0

90. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Efecan Karaca'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Lusamba, Yasin Pehlivan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diedhiou'nun vuruşunu kaleci Furkan Köse kurtardı.

Karşılaşmayı Alanyaspor 3-0 kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.