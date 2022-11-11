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Manavgat yangınının tarımsal zararı da gideriliyor

AA

Manavgat yangınının tarımsal zararı da gideriliyor

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olarak tarihe geçen Antalya'daki orman yangınının yol açtığı tarımsal zarar da devletin çiftçiye verdiği destekle gideriliyor.

Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan yangından etkilenen çiftçilerin yaralarının sarılması için çalışmalar yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, günlerce devam eden orman yangınının tarım arazilerinin yanı sıra hayvanlara zarar verdiğini söyledi.

Yaklaşık 6 bin 500 çiftçiye ait 35 bin dekar tarım alanının hasar gördüğünü belirten Karaca, "Zarar gören tarım alanlarının çoğu zeytinlik. Badem, nar, narenciye ve avokado ağaçları da zarar gördü. Yangında 240 büyükbaş, 3 binin üzerinde küçükbaş telef oldu, 5 binden fazla kovan zarar gördü." dedi.

Yangının ilk zamanlarında hayvanların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yaptıklarını aktaran Karaca, hayvanlar için çadırlar kurduklarını, saman ve yem desteği sağladıklarını kaydetti.

Karaca, daha sonra da çiftçilerin zararının karşılanması için Tarım ve Orman Bakanlığının bütün birimlerinin ortak çalışmalarıyla ayni ve nakdi destekler sağladıklarını dile getirdi.

Teknik personelin yangından etkilenen tarım sahalarında gençleştirme ve kurtarma çalışması gerçekleştirdiğini anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"Kurtarılması mümkün olmayan yerlerin yeniden tarıma kazandırılması için üreticimize zeytin, badem, narenciye ve avokado fidanı desteğinde bulunarak yeniden üretime kazandırmaya çalıştık. Bunun yanında tarla ürünleri zarar görenlere de tohum desteği vererek tarımın devamını sağladık. Bölgeye yaptığımız ayni ve nakdi yardımların miktarı 250 milyon liraya ulaştı. Çiftçimize 300 bini zeytin yaklaşık 400 bin fidan dağıttık."

Desteklerin de etkisiyle bölge çiftçisinin tamamının bitkisel ve hayvansal üretime devam ettiğini belirten Karaca, Bakanlık olarak destekleri sürdüreceklerini vurguladı.

- "Yaraları devletin gücüyle sarmaya çalışıyoruz"

Dikmen Mahallesi Muhtarı İsa Şahin de mahallesindeki 26 evin ve tarım arazilerinin yandığını söyledi.

Şahin, "Devletimiz para ve fidan desteği verdi. Herkes birbirine yardım etti, birinin ağacı dikilecekse koşup dikti. Ormanından tarım alanlarına kadar her yeri yeşillendirmek için çalışıyoruz." dedi.

Şahin, açılan yaraları devletin gücüyle sarmaya çalıştıklarını aktardı.

Bucakşeyhler Mahalle Muhtarı Halit Demir ise mahallesindeki 30 evin yandığını ve bahçelerin zarar gördüğünü anlatarak, tahrip olan bahçeleri devletin de verdiği destekle yeşertmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yangında zeytin bahçesi zarar gören Firdevs Demir, "Bahçemizdeki çok sayıda ağaç yandı. Fidanlarımızı devlet verdi, bahçem yeniden yeşillenmeye başladı. Verilen destekten çok memnunuz, Cumhurbaşkanımıza ve herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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