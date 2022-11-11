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Manavgat'ta geçen yıl yanan alanlara fidan dikildi

AA

Manavgat'ta geçen yıl yanan alanlara fidan dikildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yangında zarar gören bölgede 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Manavgat'ta geçen yıl 28 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan yangından etkilenen bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sülek Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, törende, ormanın ve ağacın önemine dikkati çekerek, herkesi fidan dikmeye ve ormanları korumaya çağırdı.

Orman teşkilatının ormanları korumak, kollamak ve varlığını artırmak için gece gündüz çalıştığını belirten Demir, "Son yıllarda yapılan çalışmalarla 5 milyon 700 bin hektarlık alanda 6 milyar fidan toprakla buluştu. Bu çalışmalarla orman alanımız 20,8 milyondan 23,1 milyon hektara çıktı. Güzel bir başarı ve artarak devam ediyor. Manavgat’ta yanan alanlarımızda hızla yeşillendirme çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş ise etkinliğin Türkiye genelinde yapıldığı belirterek, "Manavgat’ta 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu mevsimden itibaren bu sayı 4 milyonu geçecek." dedi.

Konuşmaların ardından bölgede 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, kamu, kurum ve kuruluşların temsilcileri, TEMA vakfı gönülleri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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