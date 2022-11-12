Antalya'daki 11 kütüphanede "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" etkinliği düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın bazı ilçelerindeki 11 kütüphanede Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında kitap okuma ve kitap ayracı yapım atölyesi etkinlikleri düzenlendi.

İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya, Manavgat, Serik, Korkuteli, Elmalı, Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerindeki kütüphanelerde gerçekleştirilen etkinliklere 200 çocuk katıldı.

İbradı İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Oğuz Kuru, 11 ilçede eş zamanlı olarak böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.



Son yıllarda yapılan yatırımlarla artık çocukların daha fazla kütüphanelerde zaman geçirmeye başladığını ifade eden Kuru, "Daha fazla çocuğu kitapla buluşturmayı, çocuklarımızın daha fazla okumasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz." dedi.







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