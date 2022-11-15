WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası Antalya'da sürüyor

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ANTALYA (AA) - Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) Antalya'da düzenlediği Büyükler ve Masterlar Avrupa Kick Boks Şampiyonası devam ediyor.

Antalya Spor Salonu'nda 39 ülkeden 1200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gün maçları tamamlandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, yaptığı açıklamada, şampiyonanın yoğun katılımla güzel geçtiğini ve sporcuların en iyi şekilde mücadele ettiğini dile getirdi.

Organizasyonda final maçlarının 18-19 Kasım'da gerçekleştirileceğini belirten Kayıcı, 20 Kasım Pazar günü ise kafilelerin kentten ayrılacağını söyledi.

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