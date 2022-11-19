Antalya Okçular Tekkesi sağlık çalışanlarını ağırladı

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ANTALYA (AA) - Antalya Okçular Tekkesinde, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı 32 ailenin çocuklarına geleneksel Türk okçuluğu eğitimi verildi.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Antalya Okçular Tekkesinde, sağlık çalışanlarının 7-12 yaş grubu çocukları tanıtım derslerine katıldı. Alıştırma egzersizleriyle başlayan eğitimde, çocuklara geleneksel Türk okçuluğuna dair temel bilgiler verildi ve daha sonra talim yapma imkanı buldular.

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, gençlere milli ve manevi değerleri aşılayacak farklı etkinliklere yer verdiklerini söyledi.

Uçar, "Geleneksel sporların tanıtımında Bilal Erdoğan'ın öncülüğünde, biz de Antalya'da üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Amacımız öğretmenin yanında sevdirmek. İlim, bilim noktasındaki her alanda çocukları geliştiriyoruz." diye konuştu.

Programa katılanlardan sağlık çalışanı Mesut Selek, etkinliğin çocuklar için faydalı bir ortam sağladığını ifade etti.

Selek, "Buradaki faaliyetlerin 4 haftalık bir eğitimle kalmayıp, bir yaşam tarzı haline dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.





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