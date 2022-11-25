Alanya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yağış sonrası etkili olan güneşli havayı değerlendiren tatilciler, sahilde güneşlenip, denize girdi.

Alanya'da, pazartesi günü başlayan kuvvetli sağanak, bugün etkisini yitirdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren ilçe genelinde güneşli ve sıcak hava hakim oldu.

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Kleopatra Plajı'nda yoğunluk oluşturdu. Bazı turistler denize girerken, bazıları ise sahilde oturarak güneşin keyfini çıkardı.

Konya'dan tatile gelen Ömer Faruk Topal, Alanya'da yazdan kalma bir gün yaşadıklarını söyledi.



Birkaç gündür yağmur ve fırtınanın hakim olduğu ilçede bugün güzel bir gün yaşandığını dile getiren Topal, "Bugün çok güzel bir hava var. İnsanlar denize giriyorlar. İnşallah hava böyle devam eder. Su baya iyi biraz soğuk ama insanlar yine girmeye devam ediyor." dedi.

Topal, kasımda denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardıklarını söyledi.

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