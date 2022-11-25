Antalya'da Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis Projesi kapsamında proje ortaklarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi koordinatörlüğünde yürütülen proje toplantısına, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer, hastane yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri katıldı.

Bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, projenin yaygınlaştırma ve çoğaltıcı faaliyetleri kapsamında planlama yapıldı.

Toplantıda konuşan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yalçın Yüksel, Ulusal Ajans tarafından desteklenen projenin hastanelerinde yürütülüyor olmasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Proje koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Keşaplı, proje süreci, çıktıları ve ilaç-ilaç etkileşimi aplikasyonu hakkında sunum yaptı.





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