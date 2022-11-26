Kozmetik sektörü Antalya'da buluşacak

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ANTALYA (AA) - Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından organize edilen 6. Uluslararası Kozmetik Kongresi, 1 Aralık'ta Antalya'da başlayacak.

Bu yılki ana teması "Yeşil mutabakat" olan kongre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek ve 3 Aralık'a kadar devam edecek. Kozmetik dünyasının önemli sektör temsilcilerini buluşturacak kongrede, piyasaya sürülen yeni ham maddeler ve ürünler sergilenecek.

KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan, yaptığı açıklamada, kongrede sektörün duayen isimlerini bir araya getirerek, yeni ürünleri ve çalışmaları kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Temizlik ürünleri ve kozmetik alanında akademisyenler eşliğinde paneller gerçekleştirileceğini aktaran Arslan, her yıl kongre kapsamında küçük bir müze oluşturduklarını ve bu yılki müze etkinliğinde endemik bitkileri sergileyeceklerini kaydetti.

Dünya genelinde yaşanan iklim krizini en aza indirmek ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek amacıyla önemli çalışmalar yürütüldüğünü anımsatan Arslan, kozmetik alanında da bu konuya dikkat çekmek için bu yılki temayı "Yeşil mutabakat" olarak belirlediklerini bildirdi.

Yeşil mutabakat sürecinin dışında kalacak firmaların yaşama şansının olmayacağını ifade eden Arslan, "Üreticilerimizi, araştırmacılarımızı, sürecin kamusal paydaşlarını, ilgili çevre ve düşünce kuruluşlarını bu önemli ve hayati konuyu tartışmaya ve sektörümüz için yol haritasını hazırlamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.



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