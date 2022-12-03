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Manavgat'taki yangın mağdurları için yaptırılan 297 konutun kuraları çekildi

AA

Manavgat'taki yangın mağdurları için yaptırılan 297 konutun kuraları çekildi

ANTALYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), AFAD koordinasyonunda Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenenler için yapılan 297 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi.

Manavgat Gençlik Merkezi Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda, 28 Temmuz 2021'de çıkan yangında evleri zarar görenler için inşa edilen konutların kura çekim töreni düzenlendi.

Manavgat'taki Ulukapı, Dikmen, Aksaz, Belenobası, Demirciler, Evrenseki, Gebece, Güzelyalı, Kalemler, Karaöz, Karavca, Yukarı Işıklar mahalleleri, Akseki'deki Kepezbeleni ve Gündoğmuş'taki Senir mahallesinden hak sahipleri için toplu alanlarda yapılan 297 konut kura çekimiyle teslim edildi.

Vali Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, yangın sürecinde zor günler geçirdiklerini hatırlatarak, artık yüzlerin güldüğünü ifade etti.

Yangında 45 mahallenin etkilendiğini aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın ekibinin hızlı ve pratik çalışmaları sayesinde bugün yüzümüz gülüyor. O mağduriyetlerimiz giderildi. Her zorluğu birlikte atlatıp bugünlere geldik. Bölgeye 330 milyon liraya yakın yardımda bulunuldu. Devletimiz her zamanki gibi vatandaşının yanında oldu. Tüm zorluklarda arkasındaki en büyük güç oldu."

Yazıcı, yangından etkilenenler için güzel evlerin yapıldığını, içinde sağlıkla huzurla oturmalarını temenni etti.

- "Bölgede 900 konutun yapımı devam ediyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardım Mustafa Bakır da yangın afeti sonrasında Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerinde 45 mahallede yangından etkilenen evlerin hasarlarını tespit ettiklerini söyledi.

TOKİ ile bölgede çalışma yaptıklarını vurgulayan Kurt, "900 konutun yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Yerinde üretemediğimiz 297 konutumuzun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Daha önce yerinde ürettiğimiz, vatandaşlarımızın kendi arazisi üzerinde yaptığımız 193 konutu teslim etmiştik, hala ediyoruz da." diye konuştu.

- "Her şeyi yeniden yapacağız' demişlerdi, yaptılar"

Dikmen Mahallesi'nde orman yangınında evini kaybeden Ayşe İnci de yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yangından sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile milletvekillerinin ziyaretine geldiğini hatırlatan İnci, şöyle konuştu:

"Acımızı paylaştılar, teselli ettiler. 'Her şeyi yeniden yapacağız' demişlerdi, yaptılar. Bugün evlerimiz yapıldı, devletimiz eksiklerimizi giderdi. Çok güzel evler yaptılar. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Törene, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ile yangından etkilenen vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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