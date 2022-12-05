Atatürk hayranı Alman turist, Müslüman olup "Kemal" ismini aldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'ya tatile gelen ve ziyaret ettiği camilerden etkilenerek İslam'ı araştıran Alman turist Robert Taylor, önce Müslüman oldu, ardından hayranı olduğu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kemal" adını aldı.

Bir golf malzemesi firmasının Avrupa ve Türkiye bölge distribütörü olan Taylor, tatil için geldiği Antalya'da, camileri ziyaret etti. Camilerden ve ezandan etkilenen Taylor, İslam'ı araştırınca Müslüman olmaya karar verdi.

Serik İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde, Almanya'da 6 yıl görev yapan İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Taylor'a İslamiyet'in temel esaslarını anlattı. Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Taylor, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini, onun hayranı olduğunu belirterek, "Kemal" ismini aldı.

Dua edilmesiyle tamamlanan törende İl Müftüsü Köksal, Taylor'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

Törene Serik İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ömer Akkaya, Din Hizmetleri Uzmanı Veysel Tosun, Dinler Bahçesi Rehber İmam Hatibi Sonay Yıldırım da katıldı.





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