Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manavgat ilçesinde uyuşturucu taşıdığı tespit edilen otomobili Hacıobası Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Pars" ile yapılan aramada otomobilin torpido kısmına gizlenmiş 630 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda B.A, B.T, Y.E, A.G. ve R.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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