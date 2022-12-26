Antalya'daki Dinler Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı

Kim nasıl nefes almalı? En doğru nefes alma tekniği hangisi?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Dinler Bahçesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Dinler Bahçesi'nde, cami ve sinagogun ortasında yer alan küçük kilisede gerçekleştirilen ayine kentte yerleşik yaşayan ve tatil için gelen Hristiyanlar katıldı.

Ayini, Antalya Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti.

Papaz Paskert'in, katılımcıların Noeli'ni kutladığı ayinde daha sonra ilahiler okundu, barış ve dostluk mesajları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.