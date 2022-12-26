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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'daki Dinler Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı

AA

Antalya'daki Dinler Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Dinler Bahçesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Dinler Bahçesi'nde, cami ve sinagogun ortasında yer alan küçük kilisede gerçekleştirilen ayine kentte yerleşik yaşayan ve tatil için gelen Hristiyanlar katıldı.

Ayini, Antalya Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti.

Papaz Paskert'in, katılımcıların Noeli'ni kutladığı ayinde daha sonra ilahiler okundu, barış ve dostluk mesajları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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