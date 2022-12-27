CW Enerji'ye "En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma" ödülü

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ANTALYA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji'ye, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından "En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma" ödülü verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen ödül töreninde CW Enerji adına ödülü, CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, OSB Yıldızları Araştırmasında yer aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Başarılı çalışmaları karşılığında ödül almaya devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu çerçevede, kadın istihdamına önem veren bir firma olarak OSB Yıldızları Araştırmasında 'En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma' kategorisinde ödül aldığımız için gururluyuz." ifadesini kullandı.

Başarı çıtalarını gün geçtikçe yükselttiklerini dile getiren Yılmaz, alanında uzman çalışma ekibiyle enerjilerini ülke ekonomisine katkı sağlamak için harcadıklarını kaydetti.

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