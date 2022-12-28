Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı:

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.



Oylama hakkında AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'dan bilgi alan Böcek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" başlıklı fotoğrafına oy veren Böcek, çevre-yaşamda Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların çok etkili ve önemli olduğunu belirten Böcek, "Gece gündüz hizmetlerimizi tüm Türkiye'ye duyuran Anadolu Ajansımızın yılın fotoğrafları oylamasına katıldık, seçmekte zorlandım. Bütün emekçi kardeşlerimizi böylesi güzel fotoğraflar için tebrik ediyorum. Ben de oyumu ona göre kullandım." dedi.

Çevre-yaşam kategorisinde Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında mahsur kalan kaplumbağa yapılan müdahalenin anlatıldığı fotoğrafın kendisine Manavgat yangınını hatırlattığını dile getiren Böcek, "Bugüne kadar siyasi yaşamım dahil en büyük yangını gördük, 8 vatandaşımızı kaybetmiştik. Bunun yanında canlılar da yanmıştı. Zor günleri geride bıraktık." diye konuştu.

Böcek, yangın, sel gibi doğal afetlerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.





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