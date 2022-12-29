Alanyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 4 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp açıklamasına göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri sonrası 19 yaş altı takımı oyuncularının da katılımıyla antrenman maçı yaptı.

Turuncu-yeşilli takım, 2 günlük iznin ardından 1 Ocak Pazar günü hazırlıklarına tekrar başlayacak.





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