Alanya'da balkonda baygınlık geçiren Alman kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde evinin balkonunda fenalaşıp düştüğü yerden kalkamayan Alman kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Şekerhane Mahallesinde bir apartmanın dördüncü katında, ismi öğrenilemeyen Almanya uyruklu kadın, evinin balkonunda fenalaştı.

Kadının balkonda yerden kalkamadığını gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapısı kilitli olan daireye merdiven yardımıyla balkondan giren itfaiye ekiplerince kurtarılan kadın, ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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