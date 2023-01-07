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Bakan Kurum ve İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da toplu açılış töreni'nde konuştu:

AA

Bakan Kurum ve İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da toplu açılış töreni'nde konuştu:

ANTALYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, kutlu dava yolculuğumuza bir an bile yılmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Tek bir gayemiz var, büyük ve güçlü Türkiye inşa etmek." dedi.

Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen Antalya Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşılayacaklarını söyledi.

Manavgat'tan Kaş'a, Serik'ten Alanya'ya, Gündoğmuş'tan Akseki'ye kadar Antalya'nın 19 ilçesini, tüm köylerini, tüm hemşehrilerini sevgiyle selamlayan Kurum, "Bugün yüreğinde yiğitlik, sözünde mertlikle destan yazmışların şehri Antalya'mızdayız. Sultan Alaeddin'in 'Cennet ya burasıdır ya da buraya benziyordur.' dediği yerdeyiz. Yörüklerin diyarında Antalya'mızda tarihi bir güne buluşmaya şahitlik ediyoruz. Güçlü Türkiye'nin mimarı liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye yüzyılına yakışır eserlerimizi ülkemizin incisi Antalya'mızda armağan etmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kurum, toplam 8 milyar liralık yatırım değeriyle inşa edilen 89 dev eser, sosyal konutlar, millet bahçeleri, kentsel dönüşüm konutları, su arıtma tesisleri ve kamu binalarını hizmete açacaklarını bildirdi. Yatırımın hayırlı olmasını temenni eden Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bu ülkenin en zor günlerinde, yangınlarda, depremlerde, sellerde, afetlerde hiçbir zaman vatandaşımızı kendi acısıyla bir başına bırakmadık. Hep onların yanında, dizlerinin dibinde olduk. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Düzce'de depremler yaşadık. Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da seller oldu. Burası Antalya, işte Antalya'da tarihimizin en büyük orman yangınını yaşadık. AFAD'ımız, TOKİ'miz, İller Bankamız, UMKE'miz, Kızılay'ımız buradaydı. Jandarmamız, gönüllerimiz, ormancı kardeşlerimiz hemen olay olur olmaz buradaydı. Afetzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden, devlet millet seferber olduk. Tüm ekiplerimizle haftalarca buradaydık."

Afetten hemen sonra Antalyalılarla istişare ederek yangında zarar gören tüm konutları hızlı şekilde inşa ettiklerini anlatan Kurum, "Manavgat'taki İbrahim amcamızın yanan evini 15 gün gibi kısa sürede inşa ettik. Yine aynı hızla Manavgat'ta, Akseki'de, Gündoğmuş'ta, Alanya'mızda hızlı şekilde konutlarımızı inşa ettik. Söz verdiğimizi gibi bugün anahtarlarını teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bugün Manavgat'taki Kalemler Mahallesi'nde yeni evleri teslim edeceklerini vurgulayan Kurum, tüm yeni yuvaların, sosyal konutların, Antalyalı afetzedelere hayırlı olmasını diledi. Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kutlu dava yolculuğumuza bir an bile yılmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Tek bir gayemiz var, büyük ve güçlü Türkiye inşa etmek. Biz gökyüzünde kuş cıvıltılarının içinde güzel bir dünyayı evlatlarımıza bırakmak istiyoruz. Tarihten aldığımız ilhamla istikbale yürüyen Türkiye Yüzyılı ile tarihin akışını değiştirerek yeni, güçlü Türkiye'ye ulaşmak istiyoruz." dedi.

- "Bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar, başaramadılar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Antalya'da güzel bir havada güzel bir atmosferle karşılaştıklarını söyledi.

Antalya'da coşkulu bir kalabalığın kendisini 20 yıldır hizmet eden, bu hizmeti yaparken de "Ben sadece Allah'ın önünde, milletimin önünde eğilirim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediğini belirten Soylu, aynı zamanda bu topluluğun Türkiye'nin yüz yılının sözleşmesini imzalamak için de mitinge geldiğini dile getirdi. Bugüne kadar AK Parti iktidarının çeşitli engellerle karşılaştığını anlatan Soylu, "Avrupa'dan Amerika'dan ekonomik saldırılar yaptılar. Diz çökertemediler, bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar başaramadılar." dedi.

CHP Genel Merkezi'nde Türk bayrağının kaldırılmasına ilişkin ise Soylu, şunları söyledi:

"Geçen gün Cumhuriyet Halk Partisinin genel merkezinde bir bölücü, Türk bayrağı olmadan ülkemde, 'Bu ülkede özerklik gelecek.' diyen bir bölücüyü çıkardılar, şikayet bizim şikayetimiz değildir, vallahi al yıldızlı bayrağımız Türk bayrağının şikayetidir. Kim bu bayraktan utanıyorsa, kim bu bayrağı partisinin genel merkezinde koymaktan utanıyorsa onlara yuh olsun. Onlara yuh olsun." diye konuştu.

Seçimleri hatırlatan Bakan Soylu, seçimden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin desteğiyle, duasıyla zaferle çıkacağını vurguladı. Soylu, şunları kaydetti:

"Bir Tayyip Erdoğan var bir de Kemal Kılıçdaroğlu var, gülüyorsunuz değil mi, bunu söylüyorum, seçim günü akşamı sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi değil dünyada Tayyip Erdoğan'a çelme takmak isteyen kim varsa o akşam telefonla arama sırasına girecekler. Tayyip Erdoğan'ı tebrik edecekler. Bunu siz sağlayacaksınız, bunu milletimiz sağlayacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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