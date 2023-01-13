Kaş'ta deniz memelileri gözlemcisi ve pasif akustik gözlem operatörü eğitimi düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, Deniz Memelileri Araştırma Derneğinin (DMAD) ev sahipliğinde uluslararası deniz memelileri gözlemcisi ve pasif akustik gözlem operatörü eğitimi düzenlendi.

Kaş Belediyesinin desteğiyle 2'ncisi gerçekleştirilen eğitime, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Hollanda, İspanya ve Brezilya'dan 20 araştırmacı katıldı.



DMAD Kurucusu Aylin Akkaya, yaptığı konuşmada, programın Akdeniz ve Karadeniz'deki deniz memelilerinin korunmasına ilişkin anlaşma doğrultusunda düzenlendiğini belirtti.



Derneğin, su altı gürültüsüne neden olan çeşitli faaliyetlerin uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için çalışma yürüttüğünü kaydeden Akkaya, "Uluslararası standartlarda verilen bu sertifikalı eğitimler sayesinde araştırmacılar, gerek su altı gürültüsü üreten çalışmalarda yer alarak olumsuz etkiyi en aza indirgeyebilecek gerekse oluşan yeni çalışma sahasında profesyonelce çalışma imkanı bulabilecek." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, 2015'te Antalya'da kurulan DMAD'ın, Türkiye denizlerinde yaşayan yunus ve balinaların korunması için çalıştığı bildirildi.

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