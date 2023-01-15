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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar iş makinasıyla taşınıyor

AA

Antalya'da yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar iş makinasıyla taşınıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sağanak sonrası biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kalan birçok mahalle sakini, belediyenin iş makinesiyle evlerinden çıkıp ihtiyaçlarını giderebiliyor.

Kentte 11 Ocak'ta başlayan ve 3 gün boyunca etkili olan kuvvetli yağış, Yeniköy Mahallesi'nin çukurda kalan bazı kısımlarında büyük su birikintilerine neden oldu. Genelde müstakil ev ve villaların yer aldığı bölgedeki yağmur sularının tahliyesini sürdüren belediye ekipleri, evlerinden çıkamayan mahalle sakinlerine de yardımcı oluyor.

İşe veya alıverişe gitmek için dışarı çıkması gerekenler, çağırdıkları belediyenin iş makinesinin kepçesine binerek evlerinden çıkabiliyor.

Mahalle sakinlerinden Yasin Atik, her yıl aynı sorunla karşılaştıklarını söyledi.

İhmalkarlık nedeniyle ev sahiplerinin mağdur olduğunu belirten Atik, "Yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz, aramadığımız kurum kalmadı. Herkes 'bizim alanımız değil' diyor. Bölgedeki evler pahalı ama yaşadığımız durum acınası." dedi.

Murat Şenol da yaklaşık 20 senedir yağmur sonrası benzer manzaraların ortaya çıktığını ifade etti.

İmara açılmış bölgenin altyapısının yıllardır yapılmadığını dile getiren Şenol, "Buraya insanlar milyonluk yatırım yapıyor ama mağdur oluyor. Ne kadar dilekçe versek de herhangi bir çözüm yok. Her sene kepçelerle insanlar kurtarılıyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz, lütfen bize yardım etsinler." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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