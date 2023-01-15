BBP Genel Başkan Yardımcısı Çakır, Antalya'da konuştu:

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ANTALYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, savunma sanayisinde yoğun bir planlama ve üretim süreci yaşandığını belirterek, "10 milyar doları geçen ihracat rakamları ve üretim her geçen gün artıyor." dedi.

Antalya'daki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen BPP Kepez İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kuruluna Çakır'ın yanı sıra AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, BBP Antalya İl Başkanı Murat Barış, BBP Kepez İlçe Başkanı Mevlüt Yakışıklı, ilçe yönetimi ve parti üyeleri katıldı.

Kongrede, Kepez İlçe Başkanı Yakışıklı, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Çakır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda her alanda büyük adımlar attığını söyledi.

Savunma sanayisinde ve enerjide önemli yatırımlar yapıldığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde yoğun bir planlama ve üretim süreci yaşanıyor. 10 milyar doları geçen ihracat rakamları ve üretim her geçen gün artıyor. Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da fosil yakıt ve gaz olmak üzere arama, çıkarma ve depolama çalışmaları, GES ve RES yatırımları, Akkuyu Nükleer Santrali, barajlar, hidroelektrik santralleri ve diğer enerji üretim projeleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Karadeniz'den çıkan ilk yerli gazımız kullanıma sunulma aşamasındadır. Tamamlanan ve hizmete açılan TANAP Projesiyle Türkiye bugün Avrupa'nın enerji merkezi konumundadır."

Türkiye'nin 2023'te daha da büyük adımlarla ilerleyeceğini söyleyen Çakır, üyelere seçim sürecinde ve sonrasında destek çağırısında bulundu.

Yeniden Kepez İlçe Başkanı seçilen Yakışıklı da kendisine güvenen ve destek verenlere teşekkür ederek, çalışmalarını layıkıyla sürdüreceğini ifade etti.

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