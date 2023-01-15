Alanyasporlu futbolcu Fatih Aksoy, ligi ve kupa maçını değerlendirdi:

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ANTALYA (AA) - Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'un stoperi Fatih Aksoy, ligdeki son Trabzonspor maçının kendileri için iyi geçtiğini belirterek, onun morali ile kupa maçına hazırlandıklarını söyledi.

Aksoy, idman öncesi, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası ve ligin ikinci yarısı için sürdürdükleri hazırlığın iyi gittiğini söyledi.

Önlerinde Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçının olduğunu belirten Aksoy, "Ligdeki son maç bizim için iyi geçti. Onun moraliyle kupada son 16 turu maçına çok iyi şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından kendisinin ve takımın daha iyi döndüğünü vurgulayan Aksoy, "Güzel de bir kamp dönemi geçirdik. Sezon başında biraz eksiktik. O bir aylık ara bize iyi geldi. Takım performans artışı gösterdi. Bana da iyi geldi. Takımla beraber ben de performansımı artırdığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Aksoy, geçen yıl ligi iyi yerde bitirdiklerini bunun da beklentileri yükselttiğini aktararak, "Geçen sene bir puanla Avrupa ligini kaçırmış, Türkiye Kupası'nda da yarı final oynamıştık. 3. sezonumun ilkinde ligi yedinci, ikincisinde beşinci bitirince beklentiler yükseliyor. Ancak hazırlık kampını biraz eksik yaptık, transferler de biraz geç geldi. Lige verilen aradan sonra daha iyi döndük." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk yarısını 24 puanla bitirdiklerini hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"İçerdeki Giresunspor, İstanbulspor ve Adana Demirspor maçlarında sanki 4-5 puan bıraktık gibi hissediyorum. Onları da alsaydık, ikinci yarı biraz daha yüksek hedefler koyabilirdik ama son bitiriş bizim için iyi oldu. Bence 2. yarıya bu moralle başlayacağız. Önce kupa sonra ligde Fatih Karagümrük maçımız var. İvmemizi artırıyoruz. İnşallah bu şekilde ve daha yukarılara oynamaya devam ederiz."

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