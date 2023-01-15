Antalya'daki Anadolu Oyuncak Müzesi 109 bin ziyaretçi ağırladı

ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesince Dokumapark'ta oluşturulan Anadolu Oyuncak Müzesi'ni 2022'de 109 bin 567 kişi ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2017'de ziyarete açılan ve 16 Avrupa ülkesinin yanı sıra Türkiye'nin 81 ilinden toplanan 14 binden fazla oyuncağın sergilendiği Anadolu Oyuncak Müzesi yoğun ilgi gördü. Müzeyi geçen yıl, 109 bin 567 kişi gezdi.
Müzede düzenlenen atölye çalışmalarına da 2 bin 902 kişi katıldı. Kepez Belediyesine 4 ödül kazandıran müzede, binlerce oyuncak 15 salonda, 15 ayrı konsepte sergileniyor.
Müzede Pinokyo, ahşap oyuncaklar, masalcı nine, Temel Reis, anılar odası gibi farklı temalar yer alıyor.