Konyaaltı'nda çocuklar için "Çizmeli Kedi" oyunu sahnelendi

ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi tarafından "Çizmeli Kedi" adlı müzikli ve danslı çocuk oyunu sahnelendi.
Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde iki ayrı seansla gerçekleştirilen oyuna 5 yaş ve üzerindeki çocuklar ile aileleri katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.
Oyun sonunda Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, çocuklara mini bir eğitim verdi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kültür ve sanata her zaman değer verdiklerini belirtti. Yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik de bir etkinlik planladıklarını anlatan Esen, "Çocuklar bizim en büyük umudumuz, geleceğimizin teminatı. Onların yüzlerindeki sevinç her şeye bedel. Karnelerini aldıktan sonra gelişimlerini ve sosyalleşmelerini destekleyecek tiyatro gösterisini gerçekleştirmek istedik." ifadesini kullandı.
Esen, bu tür etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.