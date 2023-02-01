Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın bazı ilçelerindeki yüksek kesimler kar nedeniyle beyaza büründü.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alanya, Akseki ile İbradı'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar etkili oldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya - Gündoğmuş, Taşatan bölgesi Hacıbeleni, Gören ve Yeniköy, Akseki'de Karakışla - Geceler, Salihler - Kuyucak, Günyaka mahalleleri, İbradı'da Karamıklı ve Sülek mevkilerinde ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için kar kürüme, tuzlama ve temizleme çalışmaları yaptı.

Ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı bölgelerde ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.



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