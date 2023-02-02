Erkekler Salon Hokey Süper Ligi 2. etap maçları Alanya'da sona erdi

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ANTALYA (AA) - Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Erkekler Salon Hokey Süper Ligi 2. etap müsabakaları tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Gaziantep Polisgücü, Selçuklu Belediyespor, Ilgın Belediyespor, Gaziantep Doruk, Gökbörü GSK, Nizip Zeugma SK, Metpack Alanya Yıldızları, Kutlubey Okulları Amasya GSK, Akben Kuyumculuk Kahramanmaraş Hokey, Esenyurt Hokey Gençlik ve Spor takımları mücadele etti.

Organizasyonun 2. etabında oynanan karşılaşmaların ardından Gaziantep Polisgücü birinci, Selçuklu Belediyespor ikinci, Ilgın Belediyespor üçüncü ve Gaziantep Doruk dördüncü oldu.

Salon hokeyinde şampiyon, 4 takım arasında yapılacak play-off maçlarından sonra belirlenecek.

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