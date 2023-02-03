Antalya'da servis aracının devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde servis minibüsünün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.



Ermenek Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi mezarlık karşısında kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 BBU 540 plakalı minibüs, yol kenarındaki 2 ağaca çarparak devrildi.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ve 9 yolcu sağlık ekiplerince ambulanslarla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Servis aracının bir otomobil firmasının çalışanlarını taşıdığı öğrenildi.



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