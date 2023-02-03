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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da servis aracının devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

AA

Antalya'da servis aracının devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde servis minibüsünün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.

Ermenek Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi mezarlık karşısında kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 BBU 540 plakalı minibüs, yol kenarındaki 2 ağaca çarparak devrildi.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ve 9 yolcu sağlık ekiplerince ambulanslarla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Servis aracının bir otomobil firmasının çalışanlarını taşıdığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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