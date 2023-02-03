Batı Akdeniz'den ocakta yaklaşık 215 milyon dolarlık ihracat yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'den ocak ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,11 artışla yaklaşık 215 milyon dolar oldu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölge olarak 2023'e iyi başladıklarını, geçen ay 214 milyon 844 bin 991 dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.



Çavuşoğlu, sektör bazında en fazla ihracatın 77,2 milyon dolarla yaş meyve ve sebze sektörü tarafından yapıldığını, bu alandaki dış satımda geçen yıla göre yüzde 12,95 artış sağlandığını bildirdi.

Yaş meyve ve sebze sektörünü 32,9 milyon dolarla maden ve metaller, 19,5 milyon dolarla ağaç mamulleri ve orman ürünleri, 18,6 milyon dolarla kimya ve 14,9 milyon dolarla hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinin takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Ocakta ihracatını yüzde 100'ün üzerinde artırarak dikkati çeken sektörümüz elektrik ve elektronik oldu. Sektörümüzün geçen yıl ocakta 1,9 milyon dolar olan ihracatı, yüzde 199 artışla 5,7 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

- İlk sırada Rusya, ikinci sırada Çin var

Çavuşoğlu, ülkelere göre değerlendirildiğinde yılın ilk ayında en fazla ihracatın Rusya'ya yapıldığını, bu ülkeye dış satımın yüzde 50 artarak 24,5 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.



Rusya'nın ardından 15,5 milyon dolarla Çin'in geldiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Almanya'ya ihracat yüzde 7,46 artarak 15,1 milyon dolar oldu. Savaşın ilk döneminde ihracatın sıfıra indiği Ukrayna'da toparlanma ve küçük de olsa ihracat artışı bu dönemde de sürdü ve Ukrayna'ya yüzde 2,66 artışla 13,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Listenin beşinci sırasında yer alan Romanya'ya yüzde 1,30 artışla 10,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Polonya'ya yüzde 78, Azerbaycan-Nahçıvan'a yüzde 80, Fas'a yüzde 174, İsveç'e yüzde 142, Kazakistan'a yüzde 76, Portekiz'e yüzde 2764, Belçika'ya yüzde 112, Japonya'ya yüzde 1736, Türkmenistan'a yüzde 182 artış yaşandı. Ocak'ta Antalya, Burdur ve Isparta'dan 131 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleşti. Bu ülkelerin 42'sinde 1 milyon dolar ihracat barajı aşıldı."

Çavuşoğlu, bölgeden 1072 firmanın yurt dışına satış yaptığını ifade etti.











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