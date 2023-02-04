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Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası siyasette Türkiye'nin artık oyun kuran bir ülke olduğunu belirterek, "Kafkaslar'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'da, her yerde masada güçlü olan bir Türkiye var. Türkiye, dünyada doğruluk ve hakkın temsilcisidir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası siyasette Türkiye'nin artık oyun kuran bir ülke olduğunu belirterek, "Kafkaslar'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'da, her yerde masada güçlü olan bir Türkiye var. Türkiye, dünyada doğruluk ve hakkın temsilcisidir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin aynı anda terör örgütleri FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ'la mücadele ettiğini ve mücadele etmeye de devam edeceğini belirterek, terörün sadece Türkiye'nin değil, insanlığın düşmanı olduğunu aktardı.

Türkiye'nin terörden çok çektiğini dile getiren Çavuşoğlu, 40 yılda 40 binden fazla insanı kaybettiklerini, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, artık Türkiye'nin başkalarının kurduğu oyunlara katılan, verilen rolleri üstlenen ülke olmadığına işaret ederek, "Türkiye artık oyun kuran bir ülke olmuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin oyun kurmanın yanında aleyhine kurulan oyunları da bozduğuna, kurulan masaları devirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kafkaslar'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'da, her yerde masada güçlü olan bir Türkiye var. Türkiye, dünyada doğruluk ve hakkın temsilcisidir. Gördünüz, Avrupa sokaklarında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin davranışlar oldu. Buna en güçlü tepkiyi yine biz verdik, vermek zorundayız. Bazıları diyor ki, 'Türkiye laik bir ülke, dolayısıyla bu kadar tepkiyi niye veriyor.' Laiklik anlayışını nasıl yorumluyorlar, görüyorsunuz. Bu bir kere her şeyden önce nefret, insanlık suçudur. Bu ırkçılıktır, bu da dünyanın her yerinde suçtur. Kimse ifade özgürlüğü diye bunu geçiştirmesin. Başka din, başka kutsal kitap, başkalarının kutsal değerlerine karşı yapılsa da insanlık suçudur. Bu, özgürlük değildir. Norveç'te de olacaktı, büyükelçiyi çağırdık, daha sonra iptal ettiklerini bize duyurdular."

Çavuşoğlu, Finlandiya Başbakanı'nın da bu eyleme izin vermeyeceğini bildirerek, bu eylemlere karşı haklı tepkilerini ortaya koyduklarını, bunun üzerine bazı çevrelerin Türkiye'de terör tehdidi olduğuna yönelik uyarılar yayınlamaya başladığını kaydetti.

Türkiye'nin radikal ve radikal olmayan ne kadar terör örgütü varsa hangi ideolojik saplantı içinde olursa olsun onlarla mücadele ettiklerini anımsatan Çavuşoğlu, "DEAŞ diye bir terör örgütünün kutsal dinimiz ve barış dini olan İslam'ı suistimal etmesine, kullanmasına izin verir miyiz, vermeyiz, Herkesten önce biz karşı çıkıyoruz. Afganistan'da Taliban'ın kadınları sosyal hayattan, kız çocuklarını eğitimden yasaklamasından sonra en güçlü tepkiyi biz verdik, çünkü bu, insani de değil İslami de değil." dedi.

- "Bazı ülkelerin başkonsolosluk ve konsolosluk birimlerini kapatmaları maksatlı"

Çavuşoğlu, bazı ülkelerin başkonsolosluk ve konsolosluk birimlerini kapatmalarının maksatlı olduğunu belirterek, "Madem dostsunuz, madem müttefiksiniz elinizde spesifik bir terör tehdidi varsa bunu bizimle paylaş, biz de bunu önleyelim. İşte 'terör tehdidi aldık, bu somuttur.' diyorlar. Peki somut olan nedir, İçişleri Bakanımıza, istihbaratımıza soruyoruz, bizim bakanlığa da bilgi veriyorlar, sadece somut tehdit bilgisi aldılar. Bizimle paylaşmadığın bilginin ne olduğunu bize söylemezsen, paylaşmazsan ben bunun arkasında kasıt ararım. Bu eylemlerin de kasıtlı olduğunu açıkça görüyoruz. Hatta bazı büyükelçilerin diğerlerine 'siz de katılın' diye telefon açtığını da biliyoruz. Her şey açık ortada." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçileri bakanlığa çağırdıklarını, gerekli uyarılarda bulunduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bunun kasıtlı olduğunu biliyoruz, ne yapmak istediğinizi de biliyoruz. 'Türkiye'yi istikrarsız göstermeye çalışıyorsunuz. Bunun da farkındayız, bu tür adımlardan vazgeçmezseniz biz de ilave gerekli tedbirleri alacağız' dedik." ifadesini kullandı.

- "Her türlü alçaklığa müsaade edeceksin sonra 'ben NATO'ya üye olacağım' diyeceksin"

Bakan Çavuşoğlu, Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan çirkin saldırıdan sonra İslam İşbirliği Teşkilatını da harekete geçirdiklerinden bahsederek, teşkilatın güçlü kararlar almasını sağladıklarını anlattı.

Teröristlerin İsveç sokaklarında cirit attığına, her gün bölücü başının fotoğrafıyla, terör örgütünün paçavralarıyla sokaklarda dolaşıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Diğer taraftan ifade özgürlüğü deyip Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vereceksin, Türkiye'ye karşı her türlü alçaklığa müsaade edeceksin sonra da 'ben NATO'ya üye olacağım' diyeceksin. Bu mümkün mü? Önümüzde bir de güçlü mutabakat zaptı var. Bu bir ahitnamedir. 'Ben bunları bunları yapacağım, karşılığında ben de bu adımları atacağım.' diyorsunuz." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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