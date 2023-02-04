AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker'den Kırcami açıklaması

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ANTALYA (AA) - AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Kırcami imar planlarıyla ilgili sözünü tutmadığını ileri sürdü.

Ülker, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da Kırcami olarak bilinen 8 mahallenin tamamını, 2 mahallenin de bazı bölümlerini ilgilendiren imar planı sorununun çözümü için çalıştıklarını kaydetti.

Kırcami bölgesinde daha önce mahalle sakinleriyle bir araya geldiğini belirten Ülker, burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı duyuruyla önemli bir adım atıldığının müjdesini verdiklerini hatırlattı.

Ülker, "Kırcami bölgesi 40 yıldır bu sorunla mücadele ediyordu. Bugüne kadar olan süreçte hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Kırcami halkının dertlerini paylaştı. Bakanlığımızın imar planını onaylamasıyla da hükümetimiz bu konuda üzerine düşen tüm görevi yerine getirdi. Bundan sonra 5 ve 25 binlik planların Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi tarafından yeniden hukuki süreç gerektirmeyecek şekilde tamamlanması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Belediyelerin üzerine düşeni gerçekleştiremediğini, CHP'den yapılan açıklamalarla da hedef saptırma gayretinde olunduğunu kaydeden Ülker, Başkan Uysal'ı, Kırcami konusunu kamuoyu önünde karşılıklı konuşmaya davet etti.



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