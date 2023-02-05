Antalya'da "5. Yörük Çalıştayı" düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen "Yörük Çalıştayı", Yörük derneklerinin üyelerini bir araya getirdi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Çalıştayda ilk olarak 2000'de hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Özay Gönlüm ile UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilen ve 2018'de yaşamını yitiren çam düdüğü yapımcısı ve icracısı Hayri Dev adına oturum gerçekleştirildi.

Başkanlığını Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu'nun yaptığı oturuma, cura ustası Necati Arslan'ın yanı sıra hayvanlarını otlatırken okuduğu türkülerle sosyal medyada ilgi gören Sivaslı çoban Tarık Kara da yer aldı.

Kara, türkülerini Yörükler için söyledi.

"Gabardıç" türküsünü seslendiren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da dağların kokusunu temsil eden, kültürü dünyayla, insanlarla, ovayla, dağla, toplumla buluşturan kişilerin kıymetini bilmek gerektiğini ifade etti.

Farklı illerden 269 Yörük derneği, federasyonu, konfederasyonu ve vakfının buluştuğu çalıştay, "Erik Dalı" türküsünün gerçek sahibi olduğu belirtilen Kadir Türen için düzenlenen "Ustaya Saygı" gecesiyle sona erdi.

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