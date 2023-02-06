Antalya'da tatil dönüşü ders zili çaldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da yarıyıl tatilinin ardından 491 bin öğrenci ders başı yaptı.

Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Bileydi İlkokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Orhan Burhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, öğretmen ve öğrencilere eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Antalya'da 1755 okulda, 491 bin öğrenci ve 36 bin öğretmenle eğitim öğretime devam edileceği belirtildi.

Okulların açılmasıyla uygulanmaya geçen okul öncesi öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı yapılmaya başlanacak. Kentte 143 ana okulu ve 456 ana sınıfı öğrencisine 5 gün boyunca ücretsiz yemek dağıtımı yapılacak.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Korkuteli, Elmalı, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiş, ilçelerde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılmıştı.

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