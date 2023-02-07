Antalya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından Hatay'da 400 kişilik çadır kurarak, mobil aşeviyle de yemek dağıtımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş ve Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına itfaiye ekipleriyle destek veren Büyükşehir Belediyesi, gıda malzemesi yüklü tırları da bölgeye sevk etti.

Belediye ekipleri, Hatay'daki Uğur Mumcu Meydanı'nda 400 kişilik çadır kurarak, konuşlandırdıkları mobil aşeviyle sıcak yemek ve çay ikramına başladı.

- Demre'den iki tır sebze ve meyve gönderildi

Demre ilçesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında üretici ve komisyoncular, sebze ve meyve desteğinde bulundu.

Demre Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Fatih Tural'ın öncülüğünde, domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak ve portakal iki tıra yüklenerek, deprem bölgesine gönderildi.

Gündoğmuş Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve bazı kamu kurumları işbirliğinde depremlerden etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Vatandaşların getirdikleri kışlık giysi, tüp, yatak, battaniye, gıda, çocuk bezi ve maması ile hijyen malzemelerinden oluşan yardımlar, Hükümet Konağında toplandı.

Kolilere yerleştirilen malzemeler, 2 kamyona yüklenerek bölgeye sevk edildi.

- Kaş'tan 9 yardım tırı gönderildi

Kaş Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesinin organizasyonuyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında hazırlanan 9 tır, deprem bölgesine dualarla uğurlandı.

İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaraları saracaklarını belirterek, yardım çalışmasına katılan, destek verenlere teşekkür etti.

- Korkuteli'nden 4 tır, 2 kamyon malzeme gönderildi

Korkuteli Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesinin organizasyonuyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında hazırlanan 4 tır ile 2 kamyon, deprem bölgesine gönderildi.

Kaymakam Sezgin Üçüncü, yardıma destek verenlere teşekkür ederek, Türk milletinin, Anadolu insanın nasıl kenetlendiğini bir kez daha gördüklerini söyledi.

Bugünleri el ele hep birlikte atlatacaklarını anlatan Üçüncü, "Devletimiz tüm birimleriyle her yerde çalışıyor. Halkımız yardım için akın akın geliyor. Biz onları organize ediyoruz." dedi.

Öte yandan Finike'den 3 tır, 7 kamyon, Kemer'den 6 tır, Aksu'dan 3 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.